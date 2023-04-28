Haberler Gündem Haberleri MHP İzmir’den Soyer’e ‘yangın’ çıkışı: Neden geç kalındı?
Giriş Tarihi: 28.4.2023 15:26 Son Güncelleme: 28.4.2023 15:26

MHP İzmir’den Soyer’e ‘yangın’ çıkışı: Neden geç kalındı?

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Narlıdere’de meydana gelen ve 7 vatandaşın yaralandığı büyük yangında İzmir İtfaiyesi ekiplerinin geç kaldığını iddia etti. Şahin açıklamasında “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e soruyorum.  Niçin geç kalındı? Zamanında mı müdahale edilmedi? Kamuoyuna açıklama yapılmasını istiyoruz” dedi.

ERTAN GÜRCANER
MHP İzmir’den Soyer’e ‘yangın’ çıkışı: Neden geç kalındı?

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Narlıdere'de bulunan bir sitede meydana gelen yangın ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Yangında itfaiye ekiplerinin geç kaldığını belirten Şahin şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye daire başkanlığının Narlıdere'de bulunan yerleşkesine 150 metre uzağında bir bölgede yangın çıkıyor. Düşünün ki yangın biterek sönüyor. Yanacak bir şey kalmadığı için sönüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruyorum. Niçin geç kalındı? Zamanında mı müdahale edilmedi? Kamuoyuna açıklama yapılmasını istiyoruz. Binada sabotaj mı var. Hızlı şekilde yanacak bir yapısı yok. Ağaç kaplama ama o kadar büyük hızda yayılacak, bitecek bir durumu da yoktu. Bir vatandaş olarak durumu merak ediyorum" dedi.

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MHP İzmir’den Soyer’e ‘yangın’ çıkışı: Neden geç kalındı?
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