PKK’dan değil HDP ve CHP’den ses geldi

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in ilk gününde gençleri yalnız bırakmadı. "Muhalefetin iktidar olması durumunda savunma sanayii çalışmalarının engellenmesi konusunda endişeniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Bayraktar, şunları söyledi: "SİHA'larımız ilk defa silahlı kuvvetlerimizin operasyonlarında kullanıldığında ilk cevabın, teröristlerden değil de HDP'den geldiğini gördük. CHP'li bazı milletvekillerinden geldiğini gördük. Rahatsızlıklarını dile getirdiler. Biz buna anlam veremedik açıkçası. HDP tarafını anlamlandırabilirdik ama diğer tarafı bir türlü anlamlandıramadık. Bu saldırıların sistematik bir şekilde devam ettiğini gördük. İnsan bir takdir beklerken, dünyanın her yerinden takdir gelirken, kullanıldığı ülkelerden madalya verilirken, içerden bunları duymak açıkçası bizi üzüyor. Mücadeleyi kıymetli ve anlamlı kılan da bu." SABAH