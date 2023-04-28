Resmi Gazete’de yayımlandı! İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak

İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak.

MİKTAR VE SEVKİYAT

Her il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il ve ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri ile afet, acil durum ve benzeri durumlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

Karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek.

UYGULAMA SÜRECİ

Sevkiyat programı, belirlenen dağıtım takvimine uygun yapılacak. TKİ ve TTK'nin karar kapsamında dağıtacağı kömür öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin edilecek. Kendi işlettiği ocaklardan sağlanamadığı durumda paçal yapmak suretiyle teknik özelliklere uygun hale getirilecek.

TKİ ve TTK üzerinden temin edilecek kömürün taşınması ve bu konuda öncelik tanınması hususunda TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında protokol yapılabilecek. Protokolün yapılması durumunda TCDD Taşımacılık AŞ'nin kömürün eksiksiz ve zamanında teslimi için gerekli önlemleri alması gerekecek.

Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenecek. Vakıflarca belirlenecek ihtiyaç sahibi hanelere doğrudan iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar, Bakanlık adına düzenlenecek.