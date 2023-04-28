Son dakika: Ramazan Aydoğdu hakkında karar! Kumpas kurduğu belgelendi...

"BELGE İÇERİKLERİNE MÜDAHALE EDİLMİŞ"

İddianamede şöyle denildi:

"Şüphelilerin kullandığı twitter sosyal medya hesaplarındaki iki video içeriğinde yer alan belirli klasörlerin aynı olduğu, bazılarının değiştirme tarihlerinin de aynı olmasına rağmen bazılarının değiştirme tarihlerinin farklı olduğu, excel formatında şüpheli Cihan Yücel tarafından paylaşılan bir kısım belge içeriklerinin 2016-2018 yıllarına ilişkin veriler içerdiği, ancak bu dosyaların birçoğunun değiştirme tarihlerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olduğu, bu cihetle, dosya münderecatında tespiti yapılamayan bahse konu belge içeriklerine müdahale edildiğine ilişkin kanaate ulaşılmıştır.."

SÖZDE BELGELER

Savcılık tarafından hazırlanan raporda TÜGVA'dan elde edilen (çalınan) belgelerin neredeyse tamamının değiştirilerek servis edildiğine dikkat çekilerek kamuoyunu uzunca bir süre meşgul eden belgelerden "sözde" olarak bahsedilmesi belgelerin üzerinde oynanarak değiştirildiğinin diğer açık bir ifadesi oldu.

METİN CİHAN (CİHAN YÜCEL)'İN PAYLAŞTIĞI WHATSAPP SOHBETLERİNE AİT ORİJİNAL GÖRSELLER AYDOĞDU'YA AİT USB BELLEKTEN ÇIKTI

İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun Cihan Yücel'e irtibatı ortaya kondu.

İddianamede; Ramazan Aydoğdu'ya ait Sandisk marka 4 ile numaralandırılmış USB belleğin alınan imajı içerisinde, şüpheli Cihan Yücel tarafından paylaşılan ve Tugva Yöneticileri/çalışanlarına ait olduğunu belirttiği WhatsApp Sohbetlerine ait orijinal görseller olduğu değerlendirilen ekran resimlerinin USB bellek içerisinde tespit edildiği bildirildi.

Orjinal halleri Aydoğdu'da çıkan WhatsApp görsellerinin gerçek olup olmadığı bilinmiyor, whatsapp görsellerinin de TÜGVA'ya karşı çok önceden hazırlanmaya başlanmış bir kumpasın parçası olduğu düşünülüyor.

VERİLERİ TAHRİF ETTİKTEN SONRA DAĞITMAK İÇİN SOSYAL MEDYADA HESAPLAR AÇMIŞ

Ramazan Aydoğdu'nun TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verileri tahrif ederek yaymak için sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hesaplar açtığı da tespit edildi.

İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ''tugvabelgeleri'' isimli twitter hesabını ve ''@disguclerresmi'' Dış Güçler rumuzlu hesabı açtığı, ''@disguclerresmi'' isimli hesaptan ayrıca çeşitli twitter hesaplarına TÜGVA vakfına ait olduğunu belirttiği bilgileri aktardığı, ''tugvabelgeleri61@..........com'', ''tugvabelgeleridevamediyor@...........com'' ve ''tugvabelgeleri@......mail.com'' isimli mail adreslerini açtığına dikkat çekildi.

@Disguclerresmi hesabının Ramazan Aydoğdu'nun kendi telefonunda açık olduğu tespit edildi, ayrıca @tugvabelgeleri adlı hesaba ait mail, şifre gibi kullanıcı bilgileri Ramazan Aydoğdu'nun telefonunda ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Ramazan Aydoğdu; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınmasının ardından, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme" suçlarından tutuklanmıştı.

Ramazan Aydoğdu'nun, FETÖ'cü birçok hesapla iletişimde olduğu belgelenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemede; Aydoğdu'nun örgüt propagandası yapan FETÖ'cü @DahiOglan ve FETÖ'nün emir komuta zincirinde çalıştığı mahrem imam yapılanmasına yönelik operasyonda ortaya çıkan FETÖ'nün propoganda hesaplarından @kacsaatolduson isimli Twitter hesaplarına TÜGVA yöneticileri hakkında kişisel bilgiler verdiği, sözde belge ve fotoğraflar gönderdiği tespit edilmişti.

Ramazan Aydoğdu'nun, FETÖ'cü birçok hesapla iletişimde olduğu belgelendi. Ramazan Aydoğdu'nun kendi telefonunda kullandığı @di****im adlı hesap üzerinden FETÖ propagandası yapan Dahi Bilal (DahiOglan) ve @kacsaatolduson adlı hesapla irtibat kurduğu tespit edilmişti.

O HESAP AYDOĞDU'YA AİT ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemede; @tug*eri adlı Twitter hesabının da Aydoğdu tarafından kullanıldığı bildirildi.

Ramazan Aydoğdu'nun @tugvabelgeleri adlı hesaptan paylaştığı sözde dosyalar ile Metin Cihan'ın paylaştığı sözde dosyaların aynı olduğu ancak dosyaların değiştirme tarihlerinin birbirinden farklı olduğu da savcılık raporunda ortaya konuldu böylelikle hem Metin Cihan ile Ramazan Aydoğdu'nun beraber hareket ettiği hem de dosyaların içeriğine birden çok kez müdahale edildiği ortaya konuldu.

Aydoğdu'nun kendi telefonunda kullandığı @di**im adlı hesap üzerinden @DahiOglan adlı hesap ile kumpasın ilk zamanlarından tutuklanıncaya kadar iletişimde olduğu da tespit edilmişti. Aydoğdu'nun söz konusu hesap üzerinden FETÖ'yü savunan @DahiOglan adlı sözde belgeler ve fotoğraf yolladığı öğrenilmişti. @DahiOglan isimli hesabın terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasında kullanılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesinin hedef alındığı en aktif Twitter hesaplarından biri olduğu biliniyor.

TÜGVA’ya kumpas soruşturmasında yeni detay! Çalmış, arşivlemiş, değiştirmiş, sahte belge üretmiş ve sahte belgeleri yaymış!

TÜGVA’ya planlı kumpas