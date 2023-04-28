Yozgatlılar mutluluktan uçuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 ay ücretsiz hızlı tren müjdesinin ardından bir müjde de trenin durağı olan Yozgat'tan geldi. Yozgat Belediyesi "Yüksek Hızlı Tren Garı'na servisler belediyemiz tarafından mayıs ayı boyunca ücretsizdir" açıklaması yaptı. İşte Yozgatlı vatandaşların görüşleri:Yozgat'a canlılık katacak.Yozgat için kazanım. Emeği geçenlere verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.Bineceğiz gideceğiz, güzelce gezeceğiz. Sivas'a doğru, Ankara'ya doğru gideceğiz.