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Giriş Tarihi: 29.4.2023 14:41

3 parti bir meydanı dolduramadı! Akşener'in ardından Kılıçdaroğlu da hüsrana uğradı

Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in umduğunu bulamadığı Kayseri’de, Kemal Kılıçdaroğlu’da hüsrana uğradı. Millet İttifakı 3 genel başkan ve ABB Başkanıyla yaptığı mitingde meydanı dolduramadı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
3 parti bir meydanı dolduramadı! Akşener’in ardından Kılıçdaroğlu da hüsrana uğradı

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken genel başkanlar ve Cumhurbaşkanı adayları meydanlara indi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemek için mitingler düzenleyen Meral Akşener, Konya, Kayseri ve Erzurum'da adeta bir avuç partiliye konuştu.

3 GENEL BAŞKAN BİR MEYDANI DOLDURAMADI

Millet İttifakı'nın sahada karşılaştığı ilgisizlik meydanlara yansımaya devam ediyor. Meral Akşener'in ardından Millet İttifakı 3 genel başkan ve ABB Başkanıyla Kayseri'ye çıkarma yaptı. CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kayseri'de meydanı dolduramadı.

CHP'nin düzenlediği mitingde meydandaki boşluklar hava fotoğraflarına yansıdı. Günler öncesinden 3 siyasi partinin saha çalışmalarına rağmen Kayseri'de istenilen kabalalık toplanmadı.

MERAL AKŞENER KONYA VE KAYSERİ'DEN SONRA ERZURUM'DA DA UMDUĞUNU BULAMAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Konya ve Kayseri'de gerçekleştirdiği mitinglere katılımın az olmasıyla hüsrana uğrayınca, Denizli mitingini sağanak yağışı öne sürerek iptal etmişti. Rotayı Erzurum'a çeviren Akşener'in meydanda bir avuç partiliye seslendiği görüntüler, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın "Çok düştük toparlanamıyoruz. Baraj altındayız" sözleri ise adeta sağlaması oldu.

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3 parti bir meydanı dolduramadı! Akşener'in ardından Kılıçdaroğlu da hüsrana uğradı
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