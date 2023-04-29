Haberler Gündem Haberleri 7'li koalisyondan vatandaşa dava yağmuru!
Giriş Tarihi: 29.4.2023 21:49 Son Güncelleme: 29.4.2023 22:16

7'li koalisyondan vatandaşa dava yağmuru!

7'li koalisyon ortakları vatandaşı adeta dava yağmuruna tuttu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 200'ün üzerinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 400'e yakın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bin 500, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 12 binden fazla vatandaş hakkında şikayette bulunarak rekor kırdı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
7’li koalisyondan vatandaşa dava yağmuru!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a edilen hakaretleri 'özgürlük' olarak nitelendiren 7'li koalisyon, kendisiyle çelişiyor. 7'li koalisyonun ortakları tarafından şikâyet edilen çok sayıda vatandaş, hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle adliye koridorlarında sürünüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 200'ün üzerinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 400'e yakın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bin 500, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 12 binden fazla vatandaş hakkında şikayette bulunarak rekor kırdı.

UZLAŞMANIN DA BİR BEDELİ VAR

Koalisyon ortaklarının vatandaşla davalık olduğu "hakaret" suçu, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde düzenleniyor. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan olan "hakaret" suçu uzlaştırma kapsamında yer alıyor. Davacının avukatı uzlaşma için devreye giriyor. Davalı taraf kabul ederse 10 bin ila 100 bin lira arasında değişen miktarda para talep ediliyor.

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7'li koalisyondan vatandaşa dava yağmuru!
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