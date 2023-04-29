7’li koalisyondan vatandaşa dava yağmuru!

UZLAŞMANIN DA BİR BEDELİ VAR

Koalisyon ortaklarının vatandaşla davalık olduğu "hakaret" suçu, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde düzenleniyor. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan olan "hakaret" suçu uzlaştırma kapsamında yer alıyor. Davacının avukatı uzlaşma için devreye giriyor. Davalı taraf kabul ederse 10 bin ila 100 bin lira arasında değişen miktarda para talep ediliyor.