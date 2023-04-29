AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’ndan 1 günde 500 bin seçmene ziyaret

AK Parti İl Başkanlığının açıklamasına göre, seçim çalışmaları kapsamında 500 bin seçmene ulaşmak için hane ve esnaf ziyaretleri yapıldı.

Ziyaretlerde, 39 ilçedeki 98 milletvekili adayı ve 3 kademe AK Parti İstanbul Teşkilatı, vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu anlatıp seçimde destek istedi.

Kağıthane'de kadın seçmenlerle buluşan AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Büşra Paker, "İnşallah 14 Mayıs'ta biz kadınlarımızla çok önemli bir zafere imza atacağız. Kadınlar sorunları daha iyi gördüğü için birlikteyiz. Ablalarımız ve kardeşlerimizin çok önemli tavsiyeleri var. Hem yerelde hem de Türkiye genelindeki beklentileri inşallah hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Paker'i evinde misafir eden Aynur Cesur ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ümraniye'de ziyaretlerde bulunan AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Hasan Turan da TEKNOFEST'in sadece Türkiye'nin bilim ve teknolojide geldiği düzeyin sergilenmesi değil, aynı zamanda Türkiye ve millet, özellikle de gençler için konulan bir çıta olduğunu aktardı.