Bakan Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü

"HEDEF: 150 MİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ"

Tercihli Ticaret Anlaşması'nı genişleten protokolün oluşturacağı ilave ticaret hacmi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşma yolunda, önemli bir adım olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genişletilmiş Tercihli Ticaret Anlaşması ile ilave olarak karşılıklı bazı tarım ve sanayi ürünlerinde pazar açılımı sağlanmış ve iki ülke arasında TTA kapsamındaki ürünlerde toplam 150 milyon dolarlık bir ticaret hacmi yaratılmış olacak. Samsun, ülkemizin milli mücadelesi ve ulusal ekonomimizin inşası sürecinde birçok alanda milat olmuş bir şehirdir. Ticaretimize yeni bir milat getiren bu anlaşmanın bu şehrimizde imzalanması çok kıymetlidir. Samsun, sahip olduğu üretim ve lojistik kabiliyetleriyle Azerbaycan ile ticaretimizde bir üs olacak, Azeri kardeşlerimiz için de bir yatırım merkezi haline gelecektir. Bundan sonraki süreçte, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması sürdürülecektir. Ayrıca, Azerbaycan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz her alanda derinleştirilecek olup, iki ülkenin ekonomik bütünleşmesinin daha ileri seviyelere ulaştırılması adına çalışmalarımız devam edecektir."