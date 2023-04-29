Başkan Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiye’yiz

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarım. Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik.

Peki bundan sonra ne yapacağız? TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz. Aile ataşeliklerimizin ve gezici konsolosluk hizmetlerimizin sayısını arttıracağız.