Bilecik’te halef-selef birbirine girdi

Görevden uzaklaştırılma süresi 2 ay daha uzatılan ve yargılandığı bir başka davadan 25 ay hapis cezası alan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı hedef tahtasına koydu. Şahin, sosyal medyadan Subaşı'na seslenerek, "Belediyecilik liyakatle yapılır. Belediyecilik şikâyet ve bahane üretme yeri değildir. Bütçe performansı liyakatle yapılır. Partiden biri istedi diye Bilecik'in bu konudaki en liyakatli başkan yardımcısını görevden alıp hayatında bütçe görmemiş adamlar yerine atanmaz" dedi. Partililer hem Şahin'e hem de Subaşı'na tepki gösterdi.