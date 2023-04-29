CHP Kiraz ilçe başkanı eski gençlik kolları başkanına cam bardak ile saldırdı

Geçtiğimiz aylarda CHP İlçe örgütünün düzenlediği birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde CHP Eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı S.K'nin yumruklu saldırısına uğrayan ardından da görüntüleri basına servis ettiği iddiası ile ilçe yönetimi tarafından disipline sevk edilince 30 kişi ile birlikte partisinden istifa eden Kiraz CHP Gençlik Kolları eski Başkanı Serkan Bulut, bu sefer de CHP İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'nın cam bardaklı saldırısına uğradı.
ÖNCE DURDURDU SONRA VURDU
Edinilen Bilgiye göre olay Kiraz ilçe merkezinde meydana geldi. CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya, bisikleti ile çarşıya inen Serkan Barut'u yanına çağırdı.
Ardından da küfür edip bundan sonraki paylaşımlarını isim vererek yapmasını söyledi. Sonra da elindeki çay bardağı ile Serkan Barut'un yüzüne vurdu. Olay çevredeki vatandaşların araya girmesi ile büyümeden önlendi.
ÇENESİNDE KESİK OLUŞTU
Kırılan çay bardağı nedeniyle çenesinde kesikler oluşan Serkan Barut ilçe emniyet müdürlüğüne giderek CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'dan şikayetçi oldu. Ayrıca hastanede de kesiklere pansuman yapılıp rapor alındı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'nın bisiklet üzerindeki Serkan Barut'un üzerine yürüyüp saldırması bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Serkan Barut'un elektrikli bisiklet ile Çetinkaya'nın seslenmesi üzerine durduğu ve Çetinkaya'nın Barut'un üzerine yürüdüğü görüldü.