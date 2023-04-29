CHP Kiraz ilçe başkanı eski gençlik kolları başkanına cam bardak ile saldırdı

Geçtiğimiz aylarda CHP İlçe örgütünün düzenlediği birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde CHP Eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı S.K'nin yumruklu saldırısına uğrayan ardından da görüntüleri basına servis ettiği iddiası ile ilçe yönetimi tarafından disipline sevk edilince 30 kişi ile birlikte partisinden istifa eden Kiraz CHP Gençlik Kolları eski Başkanı Serkan Bulut, bu sefer de CHP İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'nın cam bardaklı saldırısına uğradı.