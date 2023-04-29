CHP liderinin Ayasofya hazımsızlığı

AK Parti, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için bir reklam filmi hazırladı. Televizyon kanallarına, önceki akşam saat 21.00'de yayınlanması için bilgi geçildi ve planlamanın detayları paylaşıldı. Kaynakları vasıtasıyla bilgiyi elde eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tanıtım filminin yayınından kısa süre önce, Twitter'dan "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" dedi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı tepkiye neden oldu.