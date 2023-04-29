Cuma hutbesinde stokçuluk vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli Hızırbey Camii'nde hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı. Erbaş, "İş ahlakı: Toplumsal huzurun kaynağı" içerikli hutbesinde her Müslüman'ın kul ve kamu hakkına riayet etmesi gerektiğini söyledi. Erbaş, "Cenâb-ı Hak, dünya ve ahiret mutluluğu için bizlere ibadetleri emrettiği gibi işimizde de bizlerden ahlaklı olmayı istemiştir. İş ahlakı, doğruluk, güven, adalet gibi temel değerleri işimize yansıtmaktır. Esnaf olmanın ahlakı, dürüstlükten ayrılmamaktır. Malın kusurunu gizlememek, stok ve karaborsacılığa tevessül etmemek, helal kazancına haram bulaştırmamaktır. Müşteri olmanın ahlakı ise, esnafa verdiği sözü yerine getirmek, borcunu zamanında ödemek, onu zarara uğratacak her türlü söz ve eylemden kaçınmaktır. Doğruluk ve dürüstlükten, adaletten asla ayrılmayalım" dedi.