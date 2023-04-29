Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan seçim açıklaması: Birinci turda bitiririz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Anketlerle ilgili gelen bir soruya Oktay, " Birinci turda bitiririz" ifadelerini kullandı.

Oktay'ın konuşmasından satır başları:

Girdiğimiz her ortamda muhteşem geri dönüş alıyoruz. Sürekli olarak sahadayız. Özellikle Ankara milletvekili adayı olmam hasebiyle özellikle Ankara'da ve ilçelerin çok yoğun şekilde seçim faaliyetlerimizi yürüyoruz. Tabi Ankara'nın dışına çıkma fırsatımız da oluyor. Diğer illerimize de gidiyoruz. Son derece pozitif. Girdiğimiz her ortamda muhteşem bir geri dönüş alıyoruz.

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