Fatih Erbakan’dan 7’li kaolisyona tepkisi: Bunların destekçisi terör örgütleri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde toplanan partililere seslenen Erbakan, milli görüşün ilk belediyesini 1984'te Şanlıurfa'da kazandığını, 2023'te de partisinin kentte birinci parti olacağını söyledi.

"MİLLİ GÖRÜŞÜ TAM 21 SENE ARADAN SONRA YENİDEN MECLİS'E TAŞIYACAĞIZ"

Erbakan, dış güçlere karşı Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Şu 7'li masanın destekçileri kim? PKK, PYD, YPG, FETÖ, LGBT lobileri, dış güçler. Bunlar, bu ülkenin, bu milletin hayrına bir şey isterler mi? Eğer bunlar 7'li masayı destekliyorsa, bizim 7'li masanın karşısında Cumhur İttifakı'nda yer almamız gerekiyor demektir. Seçim barajı diye bir derdimiz de olmadan girdiğimiz bu seçimlerde Yeniden Refah Partimizi yani milli görüşü tam 21 sene aradan sonra yeniden Meclis'e taşıyacağız Allah'ın izniyle. Meclis dışında bile Yeniden Refah Partisi çok büyük hayırlara vesile oldu. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, Ayasofya'nın cami olması, LGBT konusunda duyarlı olunması, uyanık olunması, pandemi döneminde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin, yeni nesillerin korunması, bütün bu konularda Yeniden Refah Partimiz Meclis dışında olmasına rağmen çok hayırlı bir mücadeleyi gerçekleştirdik."