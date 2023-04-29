FETÖ’nün KPSS hırsızlığına operasyon

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ'nün KPSS sınavlarında yaptığı usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye Ankara merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, 2011 KPSS sorularını usulsüz bir şekilde aldıkları, sınava girdikleri ve 2012-2013-2014-2015 yıllarındaki KPSS sınavlarını ise FETÖ üyelerine verdikleri tespit edildi. Örgütün çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen şüphelilerin bu evlerin abiliğini yaptıklarına dair beyanlar bulunduğu, mahrem imamlarla irtibatları, ByLock kullanıcısı ve ardışık arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.