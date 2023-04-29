Gayretiniz bana şifa kaynağı oldu

Şanlıurfa AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ticaret Borsası'nda muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantıda Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Muhtarlara ve kanaat önderlerine hitap eden Erdoğan, "Sizlerin 14 Mayıs öncesinde böyle bir gayretin içerisinde olması adeta bana da şifa kaynağı oldu. Hem dualarınızı bekliyorum hem de bu süreç içerisinde yapacağınız çalışmalar Şanlıurfa'mız için, Şanlıurfa'nın şahsında da Türkiye'miz için büyük bir heyecana, uyanışa vesile olacaktır. Şanlıurfa, Türkiye'nin bu noktada adeta bir belkemiği, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en önemli timsali. Sizlerin birliği, beraberliği, Türkiye'nin geneline teşmil olacaktır. Türkiye'nin geneli sizin birliğinizi, beraberliğinizi örnek alacaktır. 14 Mayıs, Şanlıurfa'nın şahsında Türkiye için örnek teşkil edecektir" dedi.