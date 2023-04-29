İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Örgüte para transfer eden 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütüne fon sağladığı yönünde bilgiler bulunan para transferi ilişkisi içinde oldukları belirlenen, yine haklarında DEAŞ terör örgütü kapsamında işlem yapılan şahıslarla bir çok kez para transferi yaptıkları, bu para transferi işlemlerini "Hawala" olarak bilenen illegal para transferi sistemi üzerinden yaptıkları tespit edildi.

8 DEAŞ'LI YAKALANDI

"Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkındaki kanuna Muhalefet Etme" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçunu işlediği değerlendiren 11 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'da 12 adrese operasyon düzenlendi. 8 şüpheli yakalandı.