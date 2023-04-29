İyi Partili Beşiroğlu: Erdoğan’a oy vereceğim

Millet İttifakı bileşenlerinden İyi Parti'nin Çayırova İlçe Başkanvekili Yılmaz Beşiroğlu, oyunu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a atacağını açıkladı. Beşiroğlu bu kararını sosyal medya hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Kocaeli, Çayırova İlçesinin tanınmış isimlerinden İyi Parti Çayırova İlçe Başkan vekili Yılmaz Beşiroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan İyi Parti'nin aksine oyunu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini duyuran Beşiroğlu, bu kararı almaya iten unsuru ise Ayasofya'nın ibadete açılması olarak gösterdi. Beşiroğlu paylaşımında, "Eğer ki 'Bir gün birisi çıkıp da Ayasofya'yı ibadete açarsa, Müslümanları orada toplarsa benim oyum onadır' sözüm vardı ve sözümün eriyim. Benim Cumhurbaşkanı adayım Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.