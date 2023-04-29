İzmirli depremzedelere 2 ay arayla ikinci şok

Mahkeme gerekçeli kararında belediye meclisince 11 Aralık 2021 tarihinde alınan emsal artışına ilişkin kararın inşaat alanı artışı öngörmesine karşın artan nüfusun ihtiyacı olan teknik ve sosyal altyapı alanlarına yönelik bir düzenleme içermediğine dikkat çekti. Bu yönüyle emsal artışına ilişkin kararın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesinde belirtilen hükümlere aykırı olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylı herhangi bir jeolojik-jeoteknik etüde dayalı olarak gerçekleştirilmediği, gerek analiz ve sentez gerekse de düzenlemenin sonuçları açısından yeterli araştırmaya ve öngörüye dayalı olarak gerçekleştirilmediği, ifade edildi. Meclis kararının bu yönleriyle de planlama tekniğine ve yasal mevzuata aykırı olduğuna dikkat çeken mahkeme heyeti dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti. Karar oy birliği ile alındı.