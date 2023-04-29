İzmirli depremzedelere 2 ay arayla ikinci şok

İzmirli depremzedelere İzmir 2'nci İdare Mahkemesinden kötü haber geldi. Mimarlar Mühendisler Odaları birliğinin açtığı davada İzmir 2. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince İzmirli depremzedelerin yıkılan evlerini yeniden yapabilmelerine olanak tanıyan kat artışı kararının yürütmesini durdurdu. Karar oy birliği ile alındı. Edinilen bilgiye göre kararın alınmasında mahkemenin atadığı bilirkişilerce hazırlanan rapor etkili oldu.
Mahkeme gerekçeli kararında belediye meclisince 11 Aralık 2021 tarihinde alınan emsal artışına ilişkin kararın inşaat alanı artışı öngörmesine karşın artan nüfusun ihtiyacı olan teknik ve sosyal altyapı alanlarına yönelik bir düzenleme içermediğine dikkat çekti. Bu yönüyle emsal artışına ilişkin kararın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesinde belirtilen hükümlere aykırı olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylı herhangi bir jeolojik-jeoteknik etüde dayalı olarak gerçekleştirilmediği, gerek analiz ve sentez gerekse de düzenlemenin sonuçları açısından yeterli araştırmaya ve öngörüye dayalı olarak gerçekleştirilmediği, ifade edildi. Meclis kararının bu yönleriyle de planlama tekniğine ve yasal mevzuata aykırı olduğuna dikkat çeken mahkeme heyeti dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti. Karar oy birliği ile alındı.
2 AY ARAYLA İKİNCİ KARAR
Geçtiğimiz Şubat ayında da İzmir 5. İdare mahkemesi mimarlar mühendisler odaları birliğinin açtığı dava sonrası kat artışına olanak tanıyan meclis kararının yürütmesini durdurmuş daha sonra karara yapılan itiraz sonucu bölge idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı.