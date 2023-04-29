Kılıçdaroğlu’nun Ayasofya hazımsızlığı! AK Parti’nin tanıtım filmi Kılıçdaroğlu’na servis edildi

AK PARTİ'NİN AYASOFYA TANITIM FİLMİNİN BİLGİSİ SERVİS EDİLDİ

Bu bilginin televizyon kanallarına aktarılmasının hemen ardından 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine bu bilgi servis edildi. Kılıçdaroğlu ise ekibine bilgi aktarılır aktarılmaz, AK Parti'nin Ayasofya hakkındaki tanıtım filminin yayınından kısa süre önce, saat 19.08'de Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan, "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" dedi.