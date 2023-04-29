Kılıçdaroğlu’nun Ayasofya hazımsızlığı! AK Parti’nin tanıtım filmi Kılıçdaroğlu’na servis edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 yıl önce Ayasofya Müzesi, aslına çevrilip cami hüviyetine kavuşturuldu ve yeniden ibadete açıldı. AK Parti, 14 Mayıs Seçimleri öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için bir reklam filmi hazırladı. Reklam filminde, bir ailenin dededen toruna uzanan Ayasofya'da namaz kılma özlemi konu alındı. Televizyon kanallarına, önceki akşam saat 21.00'da yayınlanması için bilgi geçildi ve planlamanın detayları paylaşıldı.
AK PARTİ'NİN AYASOFYA TANITIM FİLMİNİN BİLGİSİ SERVİS EDİLDİ
Bu bilginin televizyon kanallarına aktarılmasının hemen ardından 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine bu bilgi servis edildi. Kılıçdaroğlu ise ekibine bilgi aktarılır aktarılmaz, AK Parti'nin Ayasofya hakkındaki tanıtım filminin yayınından kısa süre önce, saat 19.08'de Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan, "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" dedi.
"ÂCİZANE DURUMUN GÖSTERGESİDİR"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkiyle karşılaşan paylaşımıyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yayınlanması için TV kanallarına gönderdiğimiz reklam filmimize ilişkin etik dışı ve ilkesiz bir şekilde bilgi alarak bu paylaşımı yapmanız; içinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesidir. Milletimizin Ayasofya Camii hususundaki maneviyatını itibarsızlaştırmaya çalışmaktan hicap duymalısınız. Bizi izlemeye devam edin. Belki o zaman bu milletle gerçekten tanışabilirsiniz Kılıçdaroğlu." dedi.