Kocaeli’nde hastanelerin kapandığını iddia eden Kılıçdaroğlu’na zor soru

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Kocaeli'de hiçbir hastanenin Şehir Hastanesi nedeniyle kapanmadığı halde, "Kapanan hastaneleri ben açacağım" diyen 7'li masanın cumhurbşakanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

ASLI OLMAYAN İDDİALAR

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te kendileri açısından hüsranla sonuçlanan mitingde gündemi yine aslı olmayan iddialarla meşgul etme yolunu tercih etmiş.Kocaeli'de hasta yatağından polikliniklere, bütün sağlık hizmetlerini ikiye katlayan, daha kaliteli ve eşsiz hale getiren Kocaeli Şehir Hastanesi'ni karalamak için, diğer hastanelerin kapandığını iddia etmiş.Kocaeli'de hangi hastane kapandı? Gösterin de bilelim" dedi

İNSAN KANDIRMA SANATI

"Hangi hastanede hizmet verilmiyor da, biz bunları neden bilmiyoruz" diye soran Talus, "Değerli hemşehrilerimiz bu kapanan hastaneler nerede, neden bilmiyor?Aylardır olmayan şeyleri, olmuş gibi anlatanların, siyaseti insan kazanma değil, insan kandırma sanatı haline getirenlerin, ne hale düştüğünü dün Kongre Merkezi'nde 7 partili ittifaklarının mitinginde görmüş olmalarını ve artık bu anlayıştan vazgeçmelerini tavsiye ediyorum.Bu seçim, kendileri açısından çoktan sona ermiştir. Nerede hata yaptıklarını düşünmeye başlamadan, bu gerçeği kendilerine hatırlatırız."şeklinde konuştu