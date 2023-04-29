Bugün, 1. Dünya Savaşı'nın Osmanlı lehine en önemli zaferlerinden biri ve Çanakkale'nin ardından 1. Dünya Savaşı'nın "en büyük zaferi" olarak kabul edilen Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yılı... Bundan tam 107 yıl önce 29 Nisan 1916'da Hint Denizi'nin güvenliğini sağlamak ve Mezopotamya bölgesini işgal etmek için Irak'a saldıran İngiliz birlikleri, Selman-ı Pak'ta Türk birliklerine yenilince, Kut'ül Amare bölgesine çekilmek zorunda kaldı. Halil Kut Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki 5'i general 277 İngiliz zabiti olmak üzere toplamda 13 bin 300 kişilik İngiliz birliklerini teslim aldı. Askeri kayıtlara göre, Halil Paşa, Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı'na bir telgraf göndererek, İngiliz birliklerinin komutanı Townshend'in "1 milyon İngiliz Lirası karşılığında, 13 bin 300 kişiden oluşan ordusuyla Hindistan'a gitmesine izin verilmesini" teklif ettiğini bildirip devletin bu konudaki emrini sordu. Türk Genelkurmayı'ndan Halil Paşa'ya gelen cevapta, "Siyaseten İngilizlerin hoşuna gidecek işler yapma mecburiyetinde olmadığımız gibi, paraya da ihtiyacımız yoktur. Orduyu kâmilen teslim etmek üzere yalnız Tümgeneral Townshend'e şahsen müsaade edilebilir. Bundan başka hiçbir şart kabul olunamaz" ifadelerine yer verildi.Tümgeneral Townshend, Halil Paşa'ya şu yanıtı verdi: "Efendim Hazretleri, açlık bizi silah bırakmaya zorluyor. Zatıâlilerinin, 'Sizin cesur askerleriniz bizim samimi ve kıymettar misafirlerimiz olacaktır' sözlerinize istinaden kahraman askerlerimi size teslime hazırım."