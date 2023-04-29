Mütevazılık maskesi bir bir düşüyor! Tamamını satacağını vaat etmişti… Akşener de piste özel uçakla indi

"MİNİBÜSLÜ TAKİYE KOALİSYONUNUN ADAYI; KILIÇDAROĞLU"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün ise 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun kiraladığı bir başka uçağın fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştı. Bakan Varank, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun kiraladığı özel uçağın fotoğraf karesiyle birlikte şunları yazdı:

"THY'nin 11.50 uçağıyla TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldim. Apronda yine bir özel uçak var... Tahmin edin; kim kiralamış? Evet, bildiniz! Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu."