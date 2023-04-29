SABAH, o iddianameye ulaştı CHP’li başkanın rüşvetten 12 yıl hapsi istendi

İzmır'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin kaçak katlarına göz yumma, usulsüz işlemleri görmezden gelme karşılığında rüşvet olarak bu şirketin Bodrum'da inşa ettiği 2 villayı rüşvet olarak alan CHP'li Menderes eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve rüşvet ile yolsuzluktan hakkında dava açılan Kayalar'ın 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede 2 villanın Başkan Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak'ın üzerine rayiç bedelinin çok altında 350 bin lira ve 450 bin lira karşılığında geçirildiği belirlendi.Ruhi Durak'ın villalardan birini kısa süre sonra 4 milyon 750 bin lira karşılığında Kanada'dan gelen bir Türk vatandaşına satması dikkat çekti. Kayalar ile CHP'li meclis üyesi Ertan Güleç 'rüşvet alma' suçundan 16 Haziran'da İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.