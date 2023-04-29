Şehit Jandarma Mehmet Gündüz memleketi Tokat’ta ebediyete uğurlandı

ŞEHİT GÜNDÜZ 2 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve iki çocuk babası olan şehidin 5 yaşında Beren ve 9 aylık Metin Kutay Gündüz isminde iki çocuğu var. Şehidin annesi Hacer Gündüz'ün sağ olduğu babası Metin Gündüz'ün ise vefat ettiği öğrenildi.