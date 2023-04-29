Şehit Jandarma Mehmet Gündüz memleketi Tokat’ta ebediyete uğurlandı

Mardin Nusaybin'de önceki gün terör örgütleri ile çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına getirildi. Burada düzenlenen törene katılan şehidin yakınları ve silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsünün dua etmesinin ardından şehit Gündüz'ün naaşı, silah arkadaşlarının omzunda askeri uçağa konularak, memleketi Tokat'a uğurlandı.
Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve şehidin ailesi ile silah arkadaşları katıldı.
NAAŞI TOKAT HAVAALANINDA TÖRENLE KARŞILANDI
Ardından Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçak ile getirildiği Tokat Havaalanında il protokolü tarafından karşılandı. Şehidin naaşı defnedilmek üzere Niksar'a götürülerek Ulu Camiide öğle namazının ardından gözyaşı ve dualarla Günlüce köyünde toprağa verildi.
ŞEHİT GÜNDÜZ 2 ÇOCUK BABASIYDI
Evli ve iki çocuk babası olan şehidin 5 yaşında Beren ve 9 aylık Metin Kutay Gündüz isminde iki çocuğu var. Şehidin annesi Hacer Gündüz'ün sağ olduğu babası Metin Gündüz'ün ise vefat ettiği öğrenildi.