SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi: Bunun adı mandacılıktır

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gece saatlerinde yaınladığı bir videoda, bugün dünyanın en büyük teknoloji etkinliğinin düzenlendiği Atatürk Havalimanı'nı ABD'li Özmen ailesine vereceklerini ve teknolojik atılımlar yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin mühendislerini ve firmalarını görmeden ABD'ye yönelmesi büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim. Sürekli düşünürüm; Atatürk yaşasaydı, oranın ne olmasını isterdi? Atatürk´ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Atatürk hep öngörülüydü. Atatürk vizyonerdi. Türk Milleti için hep daha iyisini, daha ilerisini isterdi. Bugün Atatürk yaşasaydı, havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu? Tabii ki hayır. O geleceğin yüzyılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi. Biz de onun vizyonu doğrultusunda, tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı, 'Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi' haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak. Peki, bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru. Sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için; başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada Şirketi'nin (SNC) sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız. Lütfen gençler, gidin 'Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var, görün. Uzay meraklıları bilir. Özmen Ailesi'nin yönetimindeki SNC, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürünler ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar bizim evlatlarımızdan, bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyor. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pistlerde bunları yapacağız.