SON DAKİKA: Devlet Bahçeli’den Eskişehir’de Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Bölücü ve şifreli mesajlar ile ayırmak isteyenler kalleştir

"BUGÜNKÜ CHP İLE ATATÜRK'ÜN HİÇBİR BAĞI YOKTUR"

Bugünkü CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile hiçbir ilişkisi yoktur. Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? Emperyalizm ve oyunlarına karşı beraber miyiz? Ebedi kardeşliğimizi beraber savunacak mıyız? MHP'ye, Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a 'evet' mi?

Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımızdır. Cami ne kadar bizimse, Cem Evi de bizimdir. Saz bizimdir, söz bizimdir. Hep dedik, yine diyoruz. Cem Evi inanç ve kültür hayatımızın vazgeçilmez bir yeridir. Cem Evi'ni Alevi kardeşlerimiz ibadethane görüyorlarsa ki, öyledir. Endişeye kapılacak bir şey yoktur. Bizim samimi görüş ve değerlendirmelerimiz bunlardır. Kılıçdaroğlu, bir kez olsun mertçe teklif ve temennilerini paylaştı mı? Alevi kardeşlerimizi siyaset malzemesi yapmaktan başka ne yaptı? 14 Mayıs'ta sandığa gittiğimizde milli birlik ve kardeşliğimize destek verecek misiniz? Kılıçdaroğlu'na bedel ödetecek misiniz? CHP, İYİ Parti ve diğerlerine hesap soracak mısınız?