TBMM Başkanı Şentop: Türkiye’nin demokrasi tarihi İmam Hatip Liselerinin tarihi üzerinden takip edilebilir

Eğitim ve gençlik alanındaki çalışmalarını sürdüren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 59. Genel Kurulu'nu yaptı. ÖNDER'in Genel Kurul'da Genel Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçildiği Programa, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un yanı sıra siyasetçilerden Cumhur ittifakı partilerinden Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici, sivil toplum ve eğitim dünyasından önemli isimler katıldı.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına katılan TBMM başkanı Mustafa Şentop, Derneğin kuruluş sürecini anlatarak Türkiye'nin her yerinde imam hatip liselerinden mezunların yer aldığı yerel derneklerin bulunduğunu ancak ÖNDER'in hepsinin önderi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bütün gündemlerinin üstünde bir gündemin 6 Şubat'ta yaşanan depremler olduğunu kaydeden Şentop, bunun "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini belirterek, "Depremde 700 yıllık eserler yerle bir oldu bu deprem sadece asrın değil birkaç yüzyılın felaketidir. Depremin ilk anından itibaren devletimiz ve milletimiz seferber oldu. Elimizdeki bütün imkanlar oraya gönderildi. En kısa zamanda özellikle tabii fiziki yıkımın telafi edilmesi gerçekleştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Bir yıl gibi bir süre içerisinde.' dedi. Şimdi yapılan çalışmalar daha kısa zamanda da kalıcı konutların teslim edilebileceğini gösteriyor büyük çapta. Zaten ilk teslimatlar da yapıldı bazı köy konutlarıyla ilgili olarak. Bunun üstesinden geleceğiz inşallah Zor zamanlar insanların, milletlerin karakterini ortaya çıkarır ve daha iyi görünür hale getirir." dedi.

İmam hatiplerin sadece imam ve hatip yetiştirmek için kurulan okullar olmadığını belirten Şentop, şöyle devam etti:"Nitekim bu daha sonra devlet tarafından da benimsenmiştir. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle 1973 yılında imam hatip liselerinin sadece mesleğe değil, hem mesleğe hem de yükseköğrenime öğrenci yetiştiren kurumlar olduğu açık bir şekilde kanun metnine de yazılmıştır. İmam hatip liselerinin varlık sebebiyle ilgili olarak, milletin bu okullara atfettiği fikir üzerine çalışmalarını geliştirmeleri gerektirir. Özü itibarıyla milletimizin dinini, temel değerlerini, kültürünü öğrenebileceği, aynı zamanda başka şeyler öğrenirken bunları da öğrenebileceği bir yerdi. Eğitim kurumu olsun idi amaç. Bu eğitim kurumuyla yine milletimizin atfetmiş olduğu önemli değer milletin değerleriyle devletin değerlerini bütünleştirmek, bir araya getirmek meselesiydi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİSİ, DARBELER TARİHİ İMAM HATİP LİSELERİN TARİHİ ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLİNİR"

Şentop "Türkiye'nin demokrasi, serbest seçimler, özgürlükler ve darbeler tarihi, bir nevi imam hatip liselerinin tarihi üzerinden çok rahatlıkla takip edilebilir, izlenebilir. Türkiye'de ne zaman serbest seçimler olmuş, ne zaman demokrasi gelişmiş, ne zaman hak ve özgürlüklerle ilgili alanlar genişlemeye başlamış, imam hatip liselerinin sayısı da artmış, öğrenci sayısı da artmış, kalitesi de artmış. Ama ne zaman Türkiye'de özgürlükler kısıtlanmış, demokrasiye darbe gelmiş o zaman imam hatip liseleri de bunun ilk etkisini görmüş veya bu darbelerin tezahürü, ilk olarak imam hatip liseleri üzerinde gerçekleşmiştir. O zaman imam hatip liselerine sadece bir lise, okul olarak, bir eğitim kurumu olarak bakmamak lazım."dedi

"İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİKRİN DAVANIN VE İDEALİN TEZAHÜRÜDÜR"

Şentop, imam hatip liselerinin bir fikrin, davanın, idealin tezahürü olduğunu belirterek, "O zaman içerisindeki tezahürü bir okuldu, sonra okullar oldu, sonra mezunlar oldu. Ama esas mesele Türkiye'yi o devleti ve milletiyle bütünleştiren, değerler üzerinden bütünleştiren bir yürüyüşün adı imam hatip liseleri. Onun için hedef alınmıştır. Onun için Türkiye'ye kasteden her darbe, önce imam hatip liselerine de kastetmiştir. Bu bakımdan, bu yaşananları, bu geçmişi unutmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

28 ŞUBATIN ÜÇ TEMEL SEBEBİ ARASINDA YER ALMIŞTIR

28 Şubat sürecinin 3 temel sebebi bulunduğunu belirten Şentop, bunların imam hatip liselerinin orta kısmının kapatılması, Kur'an kurslarına gidecek öğrencilerin ortaokulu tamamladıktan sonra gidebilmesi ve üniversitelerde başörtüsünün yasaklanması olduğunu söyledi. UBgün bunların unutulması ve hiç yaşanmamış gibi olması için kampanya yürütüldüğünü kaydetti.

"BU YÜRÜYÜŞ DEVAM EDECEK. ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'DE, BÖLGEDE VE DÜNYADA DOLDURDUĞU BİR YERİ VAR BU YERİN BOŞALMASI DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK"

Türkiye'nin, yavaş yavaş uyuşukluğu üzerinden atan, kendine gelmeye başlayan, elini kolunu hareket ettirmeye çalışan bir ülke haline geldiğini belirten Şentop, "Yani mevsim değişti. Kış mevsimi bitti, bitmek üzere. Türkiye, bahara ve yaza doğru gidiyor.Bu yürüyüş devam edecek. Milletin hem bugüne kadar kritik zamanlarda isabetli karar alışları hem de 20 yıldır sahip olduğu özgüvenle dünyanın her yerinde meydana getirdiği olaylar, hareketlerle hasıl ettiği değişimlerle tarihi yürüyüşün kendisinin yürüyüşü olduğunu kabul etti. Türkiye'nin, bölgede ve dünyada doldurduğu bir yeri var. Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada, bölgede, Türkiye'de doldurduğu bir yer var. Bu yer boşalmaz. Bu yerin boşalması sadece Türkiye'yi değil, bölgeyi, dünyayı değiştirecek farklı bir istikameti ortaya çıkartacaktır. Dolayısıyla sosyoloji de bize gösteriyor ki bu yürüyüş devam edecek. Seçime bu birikimle perspektifle değerlendirmeyle bakmalı ve okumalıyız." diye konuştu.

DESTİCİ: CUMHURBAŞKANIMIZI BİRİNCİ TURDA SEÇTİRMELİYİZ

Genel Kurulu katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'de Seçim öncesi 6-7 farklı parti ve görüşün bir araya getirildiğini ve bunların üzerinde büyük bir proje olduğunu gösterdiğini o yüzden Cumhur ittifakına destek verilmesi gerektiğini Cumhurbaşkanını birinci turda seçtireceklerini söyledi.

Genel kurulda konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "İmam hatip okullarımız ülkemiz için değerler manzumesi ve bir fikir nüvesidir. Ülkesi ve ümmeti için asgari milli ve manevi değerlere sahip, hassasiyet sahibi her birey bizler için potansiyel bir imam hatiplidir" dedi.