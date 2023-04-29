Zafer Partisi’nden AK Parti’ye geçen 300 kişiye rozet takıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, Zafer Partisi'ne üye 300 teşkilat mensubunun AK Partiye katılması nedeniyle rozet takma töreni gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. Kabaktepe konuşmasında, bir araya gelindiğinde daha güçlü olunduğunu belirterek yeni katılan üyelere hoş geldiniz dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ATATÜRK HAVALİMANI TEPKİSİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bu seçimin Türkiye'nin istikamet seçimi olduğunu belirterek "Türkiye'ye daha büyük hedefler koymak için milletin desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Dün maalesef Türkiye'nin ana muhalefet lideri. Ya arkadaş bir kere de bu milletin duyduğu özgüvene sen de ortak ol. İşte yüz binlerce insan beş günde üç milyonu aşkın İstanbullu TEKNOFEST'i gelip ziyaret etti. İnsanları gördünüz. Oradaki Türk savunma sanayinin ürettiği uçaklara, helikopterlere, İHA'lara, SİHA'lara yaklaşıp resim çekiyorlar, sarılıyorlar. Bir kere de bundan iftihar et. Bundan iftihar etmek yerine beyefendi ne diyor? Efendim biz Yeşilköy Havalimanı'nı iktidara geldiğinizde Amerikalı falanca firmanın emrine vereceğiz. O firmanın da CİA ile bir takım ortak projelerinin olduğu da biliniyor. Ama işin garip tarafı, değerli arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden partisinin genel başkanının hem de adı Atatürk Havalimanı olan Yeşilköy'deki festivalin başladığı ilk günde böylesine büyük bir hezeyanı ortaya koymuş olmasıdır" dedi.

"TÜRKİYE'DE VATANSEVERLERİN BİR ARADA OLMASI GEREKİR"

Türkiye'de bulunan vatanseverlerin bir arada olması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş; "Siyaseten artık fikirlerin tartışılacağı bir noktada değiliz. Öyle bir noktadayız ki bu içlerindeki Türkiye'nin bu büyük projelerine karşı duydukları çekememezliğin çok ötesine geçmiş gayri milli bir duygudur. Onun için diyoruz ki Türkiye'deki vatanseverlerin bu ülkeyi sevenlerin, Cumhuriyetin temel değerlerine itibar edenlerin, bu milletin özündeki cevherinde olana gerçekten saygı duyanların, bu süreçte hep bir arada olması, beraber olması, güçlü olması ve ileriye doğru fevkalade büyük adımları atması gerekir" ifadelerini kullandı.

"BU MİLLETİN ALEVİLİKLE SÜNNİLİKLE BİR SORUNU YOK YÜZDE 99 MÜSLÜMANDIR"

Kurtulmuş, 84 milyon hangi etnik kökene ait olursa olsun hepsi birdir, beraberdir, kardeşimizdir diyerek, "Birisi kalkıyor diyor ki ben Sunniyim öteki kalkıyor diyor ki ben Aleviyim, e sorduk mu? Bu millet Aleviliği, Sunniliği bir ayrıştırma vesilesi olarak kabul etmez. Alevilikte, Sunnilikte bizim farklılıklarımız içerisindedir. Bu anlamda Sayı Cumhurbaşkanımızın dediğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. "Bizim Alevilik, Sunnilik diye bir dinimiz yok. Bizim Müslümanlık diye bir dinimiz vardır ve bu halkında yüzde doksan dokuzu Müslümandır. Bizim etnik kökenler üzerinde bir ayrışmamız asla söz konusu değildir. Bu coğrafyada yaşayan bu ülkenin vatandaşı olan her kardeşimiz 84 milyon hangi etnik kökene ait olursa olsun hepsi birdir, beraberdir, kardeşimizdir ve aynı kaderi paylaştığımız insanlardır" dedi.

"HEP BERABER BU BAYRAĞI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ"

Kurtulmuş, "Biz Anadolu'nun, dünyanın merkezi olan bu aziz vatanı kendi ruhu göklerinde barındırmış olduğu Anadolu irfanından neşet eden milli hassasiyetimizde yolumuza devam ediyoruz. Elin oğlu ne der? nasıl bakar? diye bakmıyoruz. Bizim milletimiz ne der? Bizim vatandaşlarımız ne ister diye merak ediyor onu araştırıyor ve o istikamette yürüyoruz. Sözümüz milletin sözüdür. Ahdimiz, milletin ahdimiz. Geleceğimiz milletin geleceğidir. Bu anlamda hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin bu katımlınızın Türkiye yüzyılı yürüyüşüne katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bir kez daha hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hep beraber bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Seçime günler kala Zafer Partisi'nden ayrılıp AK Parti saflarına geçen Genel İdare Kurulu üyesi Ayşe Melda Topyay, Partideki Türk milliyetçiliğinin göründüğü gibi olmadığını arka planda tek adamcılık ve ben bilirimciliğin ağır basmasından dolayı içeride dur diyemedikleri için dışarıda AK Parti ye katılarak dur diyeceklerini söyledi.

PARTİDEKİ DEMOKRASİ OTURMADI

Zafer Partisi kurucu üyelerinden olan Şahin Çalık ise, "Partideki demokrasinin oturmaması bizim böyle bir karar almamıza neden oldu. Tek adamlık yönetimiyle taleplerimize kulaklar tıkandı. Kendiside bundan şikayetçi olmasına rağmen tek adamlık davranışında bulundu. Kolay süreç olmaması ve ülkenin kaosa girmemesi için Ak Parti saflarında siyasetimizi devam ettireceğiz" dedi.