15 Temmuz gazisinden KHK affı tepkisi: “KHK’lıları affedeni ne ben ne de bu millet affedecek!”

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında terörle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle kamudan Kanun Hükmünde Kararnameler ile (KHK) ihraç edilen birçok kişi oldu. İhraç edilenler arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK ile irtibatlı ve iltisaklı kişilerde bulunuyordu. 6'lı masanın KHK'lılara affetmeyi vadetmesi ise toplumda büyük tepki uyandırdı. Buna rağmen 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'lılara af söylemini sürdürdü.

15 TEMMUZ GAZİSİNDEN KHK TEPKİSİ

15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen ise Kılıçdaroğlu'nun ve ortaklarının vadettiği KHK affı hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Tezgelen, sosyal medyadan "KHK'lıları affedeni ne 15 Temmuz gazisi olan ben ne de bu millet affedecek" dedikten sonra şunları söyledi: "Seçimler yaklaşırken üç-beş oy uğruna 'KHK'lıları affedeceğiz' diye açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan'a sesleniyorum. Benim adım Yahya Tezgelen, 15 Temmuz gazisiyim; ayağımdan vuruldum, sayısız ameliyat oldum. Sizin yaptığınız bu açıklamalar sadece bana değil, Türk milletine ve Türk bayrağına ihanet etmektedir. Bu millet sizi asla affetmeyecek."

15 TEMMUZ DERNEĞİ: "YALANLARA MİLLETİN KARNI TOK"

15 Temmuz Derneği ise Yahya Tezgelen'in Kılıçdaroğlu'nu, Akşener'i ve Babacan'ı eklediği videosunu paylaşarak şunları söyledi: "KHK'lıları 'masum vatandaşlar' gibi gösterip af vaadinde bulunanlara gerçeğin dava dosyalarında yalanlarla örtülemeyecek kadar açık olduğunu ve milletimizin bu yalanlara karnının tok olduğunu hatırlatıyoruz."