AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu bayrağın gölgesinde kardeşçe yaşamamızı istemiyorlar

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz gazının ilk ateşini yaktığını hatırlatarak, "Bütün dünyadaki manşetleri izledik. Dünya bu haberi şöyle gördü; 'Çılgın Türkler durdurulamıyor. Erdoğan her gün yeni bir proje açıklıyor. Hiç kimse Erdoğan'ı durduramıyor. Türkiye'nin ve Erdoğan'ın büyük yürüyüşü devam ediyor. Yine Erdoğan bütün dünyayı şaşırttı.' Peki Türkiye'deki muhalefet ne dedi? 'Böyle bir gaz gerçekten var mı yok mu bilmiyoruz. Acaba Putin'in hediyesi olabilir mi?' dedi. Peki bunu diyenler kim? Bir yıl boyunca masada adaylarını belli etmek için toplantı üstüne toplantı yapıp, bir yıl sonra 'Ya bu masa, kumar masasıymış' deyip, masadan kalkanlar."

Terör örgütlerinin her gün "Bizim amacımız Erdoğan'ın iktidardan gitmesidir" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlıklarını ilan ettiğini belirten Çelik, bunlara karşı en güzel cevabı milletin vereceğini, vatandaşların 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı diyeceğini aktardı.

Savunma sanayisindeki gelişmeler ve diğer yatırımlara da değinen Çelik, şöyle devam etti:

"Bunlar Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla Türkiye'nin evlatlarının, mühendisinin, işçisinin emeğiyle yapılmışken çıkmışlar, 'Amerika'dan şirket getireceğiz.' diyor Kılıçdaroğlu, 'Uzay projeleri yapacağız.' diyor. Bakın Kızılelma'yla F-16 kol uçuşu yapıyor. TEKNOFEST'te bu ülkenin gençleri geleceğe hazırlanıyor. Türkiye'yi karada, havada, denizde ve uzayda daha güçlü kılmaya hazırlanıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde ne oldu? Bakın denizde gücümüzü artıracak İHA ve SİHA gemimiz TCG Anadolu, denizlerimizde artık boy göstermeye başladı. Karada Altay Tankı testler için silahlı kuvvetlere teslim edildi. Havada İHA'sı SİHA'sı Kızılelması, milli savaş uçağımız. Bütün bunlar boy gösteriyor."