Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev SABAH’a konuştu:

TÜRKİYE TAHIL KRİZİNDE BİNLERCE HAYATI KURTARDI

Türkiye'nin dünyada adaleti, barışı ve istikrarı destekleyen bir ülke olduğuna dikkat çeken Hacıyev, "Bunu Rusya- Ukrayna Savaşı sırasında Karadeniz'de gördük. Tahıl koridorunda Türkiye, binlerce hayatı kurtardı. Biz bu savaşı istemiyorduk ama topraklarımız haksız bir şekilde işgal edilmişti. Bunu kabul edemezdik. Bu bizim için bir gurur meselesiydi. İşgalde Türkiye'yle bir araya gelerek topraklarımızı azad ettik. İlk günden itibaren siyasi, diplomatik askeri her Türk vatandaşının desteği bizimleydi" şeklinde konuştu.