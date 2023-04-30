Başkan Erdoğan: Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak karamsarlığa kapılmayın

Başkan Erdoğan, sosyal medya üzerinden 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, yaraların bir an önce sarılması için çalıştıklarını ifade etti. "Bizim aklımız, gönlümüz hep sizlerle" dedi.

Erdoğan, "Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Bize güvenin, inanın, dualarınızda yer ayırın" açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan'ın mesajları şu şekilde:

"6 Şubat'ta asrın afetini yaşadık, 51 bine yakın canımızı toprağa verdik. Fakat 85 milyon asıl büyük felaketi deprem bölgesini unutursak yaşarız.

Depremzede kardeşlerim;

Bizim aklımız, gönlümüz hep sizlerle. Sizi asla unutmuyor, yaralarınızı bir an önce sarmak için çalışıyoruz.