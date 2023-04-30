Bizi tebrik edeceğine havalimanını Amerikalılara vereceğini söylüyor

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu için şunları söyledi: "TEKNOFEST'i tebrik edeceğine 'Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz' diyor. Bu ne demek. Bize iftira atan adamlar yükseliyor, niye? Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve milli SİHA'larımızı 'katil' olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz. Ama, etmediniz! 'Siyasallaştığımızı' iddia ediyorsunuz. Bizim bir tek 'siyasetimiz' var 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile buna bağlı olarak 'Tam Bağımsız Türkiye'!TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da "Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz" dedi.