Demirkapı heyecanı

Antalya ile Konya arasında yapımı tamamlanan Demirkapı Tüneli, Başkan Erdoğan'ın 2 Mayıs'taki Antalya programı çerçevesinde katılacağı törenle hizmete açılacak. Bağlantılı yollar ile birlikte Antalya-Konya arasını 4 saatten 2.5 saate düşürecek 5 bin 68 metre uzunluğundaki tünel zamandan yılda 30 milyon, yakıttan ise yılda 6.5 milyon lira tasarruf sağlayacak.Demirkapı Tüneli'nden açılışa günler kala beraberindekilerle birlikte geçen AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel "Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.