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Giriş Tarihi: 30.4.2023 23:43

Dışişlerinden Özbekistan'a tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da düzenlenen anayasa değişikliği referandumunun, huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi

DHA
Dışişlerinden Özbekistan’a tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da gerçekleşen anayasa değişikliği referandumu sonrası tebrik mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Özbekistan'da gerçekleşen referandumun huzur ve barış ortamı içinde gerçekleşmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada, "Özbekistan'da 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunun, huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyor, referandum sonuçlarının dost ve kardeş Özbek halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye, kardeş Özbekistan'daki reform sürecini desteklemeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Dışişlerinden Özbekistan'a tebrik mesajı
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