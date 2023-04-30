Fransa’da yaşayan Türk: “Burada PKK’lılar Kılıçdaroğlu’na oy verdiği için oyum Erdoğan’a…”

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri için yurt dışındaki vatandaşlar 27 Nisan perşembe günü farklı ülkelerde oy kullanmaları için hazırlanan yerlerde oylarını kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Fransa'da oy kullanmaya giden vatandaşlara "Kime oy vereceksiniz?" diyerek soru soran bir vatandaş bu anları ölümsüzleştirerek kameraya aldı. Fransa'daki çoğu seçmenin bu soruya cevabı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecekleri yönünde oldu. Fransa'daki vatandaşlar ise bugün oy vermeye giderken niye Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini tek tek açıkladı.

İŞTE FRANSA'DAKİ VATANDAŞLARIN YORUMLARI

*"AK Parti'ye Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz. Çünkü yurt dışında biraz daha objektif bakabiliyoruz. Yapılan 20 senelik yatırımlar heba olmasın, inşallah bundan sonra meyvelerini toplayacağız."

*"Ümmetin reisi Tayyip Erdoğan'a oyum. Allah ona uzun ömürler versin. Eğer o başımızdan gitse Türkiye, Irak'ı Suriye'ye, Libya'yı gördük. O eskilerin hepsini gördüm, yaşadım, kuyrukları yaşadım, karaborsayı gördüm. Cenab-ı Allah ona uzun ömür versin. Daha başımızda görmek istiyoruz."

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN OYUMUZ TAYYİP ERDOĞAN'A."

*"Oyum Recep Tayyip Erdoğan'a. Memleket için birlik için beraberlik için Türkiye'nin geleceği için çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan…"

*"Oyumuz tabi ki Tayyip Erdoğan'a. Güçlü bir Türkiye için, çocuklarımızın istikbali için ve geleceğimiz için Erdoğan'ı istiyoruz"

*"Güçlü bir Türkiye için oyumuz Tayyip Erdoğan'a. Geleceğimiz, çocuklarımız için oyumuz ona."

"FRANSA'DAKİ PKK'LILAR OYUNU CHP'YE VERDİĞİ İÇİN…"

*"Oyum Recep Tayyip Erdoğan'a bize verdiği ilgi için dik durduğu için bize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyoruz. Ve Fransa'daki PKK'lılar oyunu CHP'ye verdiği için… Fransa'daki PKK'lılar Türk bayraklarını yaktığı için… Oyum Erdoğan'a... Her şeyi duyuyoruz, görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı düşürmeye çalışıyorlar, ama hepimiz bir olalım, dik duralım, vatanımıza sahip çıkalım, bir olalım. Hepimiz bir olalım, oyumuz Erdoğan'a olsun"

*"Tayyip Erdoğan'a oyumuzu vereceğiz. 'Her şey vatanımız için' diyoruz. 'Tek reis' diyoruz. Tayyip Erdoğan."

*"Dünya liderine kullanacağız"

*"İnşallah Tayyip Erdoğan'a oyumu vereceğim. Vatanın geleceği için o diyorum"

*"Oyumuz illaki reisimize. Tek vatan, tek millet, tek bayrak!"

*"Recep Tayyip Erdoğan'dan başka tanımam"



"GELECEĞİMİ SADECE ERDOĞAN'IN ELİNDE GÖRÜYORUM"

*"Oyum Erdoğan'a. 22 yaşındayım, geleceğimi sadece Erdoğan'ın elinde görüyorum."

*"Oyum Recep Tayyip Erdoğan'a… Çünkü ondan başka lider görmüyorum, babamı kaybettim ikinci babamı kaybetmek istemiyorum."

*"Vatanımız, cumhurumuz, her şeyimiz… Kanımızın sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan."

*"Oyum Recep Tayyip Erdoğan'a. 20 sene yaptıkları ileride yapacaklarının garantisidir."

"VATAN VE DEVLETİMİZ İÇİN EN HAYIRLISI ERDOĞAN"

*"Oyumuz Erdoğan için. Çünkü ilk önce vatanımız ve devletimiz için en hayırlı olanın onun olduğunu düşünüyorum. Herkes elini vicdanına koysun. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi cumhurbaşkanı. Yaşım gereği eski Türkiye'nin halini biliyorum. İnşallah o gelir o başa geçer."

*"Tayyip Erdoğan'a oyum. Kahramanmaraş'taki depremzedelere yardım edecektir."

*"Ülkemizi dünyaya tanıtan Recep Tayyip Erdoğan'a oyumu vereceğim."

*"AK Parti, Erdoğan'a oyum. Tek vatan, tek millet Erdoğan'dan başkasına oy yoktur."