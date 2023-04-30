Fuat Oktay: Birinci turda bitiririz

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Girdiğimiz her ortamda muhteşem geri dönüş alıyoruz. Seçimi birinci turda bitiririz" dedi. Oktay, "Öyle her gün açıklanan anketler gerçekleri yansıtan anketler değil. Özellikle algı operasyonu boyutunda yürütülen, güvenirliliği neredeyse sıfır olan anketler var. Biz sahayı, kendi çalıştığımız bölgeyi ve Türkiye genelini çok yakinen ölçüyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu konuda dikkatli davranıyor ve ölçerek yönetimi sürdürüyor. Bizim anketlerimiz son derece pozitif. Hele ki son haftalarda çok güçlü bir şekilde yukarıya doğru trend var" diye konuştu.