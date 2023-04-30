Haluk Bayraktar’dan 7’li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz

"'Ben üreteyim başkası üretmesin' olmaz, demişsiniz bizim için. Türkiye Baykar'dan önce İsrail'den İHA alıyordu. Baykar İHA üretti, İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye'ye daha kaliteli İHA'ları 10'da 1 maliyetle tedarik etti.

Halihazırda Türkiye'de İHA üretimi yapan biri vakıf şirketi, 7 firma var.

Baykar, ABD, İsrail ve Çin firmalarını rekabette geride bıraktı, 30 ülkeye ihracat yaptı. Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı oldu.

Baykar, şimdiye kadar ar-ge yatırımınının tamamını özkaynaklarıyla yaptı. Tek kuruş devlet hibesi ya da banka kredisi almadı. Elde ettiği tüm gelirlerin %75'ini, bu yılki gelirlerinin %99,3'ünü ihracattan kazandı. 2022 ihracatı 1.2 milyar dolar.

Türkiye'de toplam savunma harcamaları içinde Baykar'ın payı %1'in altında.