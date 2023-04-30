Haluk Bayraktar’dan 7’li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, katıldığı canlı yayında Baykar'ı hedef alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.
"SEZGİN TANRIKULU'NUN İSMİ VERİLİNCE DUYMAZDAN GELMİŞSİNİZ"
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sn.Kılıçdaroğlu, bugün yine isimlerimizi zikretmişsiniz, her ne kadar bugüne değin biz pek hissedemesek de bizi desteklediğinizi söylemişsiniz. Buna rağmen Milli SİHA'lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır'da, İzmir'de, Malatya'da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamışsınız." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun, SİHA'ları hedef alan Sezgin Tanrıkulu'nun ismi verilince duymazdan geldiğini belirten Haluk Bayraktar, ""Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız. Nihayet, başka bir iftirayı siz atınca, Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti. Kazanılacak tutarın da şehit ailelerine bağışlanmasını vasiyet etmişti. Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz. Bizim derdimiz siyaset değil. Siz yapın siyasetinizi. Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz." ifadelerini kullandı.
"DESTEKLERKEN KEŞKE HAKİKATİ ÇARPITMASAYMIŞSINIZ"
Kılıçdaorğlu'nun "ODTÜ'nün savunma sanayii konusunda bazı bölümleri açmasına izin vermediler. Niye izin vermiyorsunuz? Rekabet olsun. İHA'yı yapan başka firmalar da var. Onlar da yapsınlar. Kim daha iyisini yapar… Sen üretme ben üreteceğim sadece. Bu da olmaz." sözlerine yanıt veren Haluk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"'Ben üreteyim başkası üretmesin' olmaz, demişsiniz bizim için. Türkiye Baykar'dan önce İsrail'den İHA alıyordu. Baykar İHA üretti, İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye'ye daha kaliteli İHA'ları 10'da 1 maliyetle tedarik etti.
Halihazırda Türkiye'de İHA üretimi yapan biri vakıf şirketi, 7 firma var.
Baykar, ABD, İsrail ve Çin firmalarını rekabette geride bıraktı, 30 ülkeye ihracat yaptı. Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı oldu.
Baykar, şimdiye kadar ar-ge yatırımınının tamamını özkaynaklarıyla yaptı. Tek kuruş devlet hibesi ya da banka kredisi almadı. Elde ettiği tüm gelirlerin %75'ini, bu yılki gelirlerinin %99,3'ünü ihracattan kazandı. 2022 ihracatı 1.2 milyar dolar.
Türkiye'de toplam savunma harcamaları içinde Baykar'ın payı %1'in altında.
Baykar'ın öncülüğünde düzenlenen Teknofest'te her yıl 4.000'den fazla İHA takımı yarışıyor. Yepyeni teknoloji şirketleri doğuyor
Siz değil Türkiye'den, dünyadan bize benzer bir örnek daha gösterebilir misiniz?
Baykar rekabetten kaçar mı? Desteklerken (!) keşke hakikati çarpıtmasaymışsınız."
Amasız, fakatsız bir destek için ABD şirketi mi olmalıydık?"
BAYKAR'I "SİYASALLAŞMAKLA" SUÇLAMIŞTI!
Öte yandan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak Baykar'ı 'siyasallaşmakla' suçlamıştı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na şu şekilde yanıt vermişti:
Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı "katil" olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz. Ama, etmediniz!
"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"
Üstelik şimdi tek kelime ile olsun siyasete değinmediğimiz halde ülkemiz ile gençlerimizin geleceği hakkındaki endişelerimizi dile getirdiğimizde "siyasallaştığımızı" iddia ediyorsunuz. Biz, milyonlarca gencimizin parlak bir geleceğe sahip olması için mücadele ile meşgulüz ama asıl siyaseti siz, bizim ve üstelik milyonlarca gencin akın ettiği #TEKNOFEST'in açılış gününde festival alanı üzerinden yapıyorsunuz. Bizim bir tek "siyasetimiz" var Kemal Bey; "Milli Teknoloji Hamlesi" ile buna bağlı olarak "Tam Bağımsız Türkiye"
Bu çabalarımız sebebiyle şimdiye kadar teröristlerden, PKK'dan ve bu çevrelerin siyasi uzantılarından destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık ve hâlâ alıyoruz. Türk firmalarının ve Türk gençlerinin birçok alanda artık dünyanın en iyisini yaptıklarını hatırlayın ve teknolojiyi geliştirecek firmaları çok uzaklarda aramayın Kemal Bey! Onları görebilmeniz için çevrenize biraz yakından ve dikkatli şekilde bakmanız kâfidir! Unutmayın; TEKNOFEST, bu milletin vicdanıdır. Hedeflerimizi şimdiye kadar hiç durmadan savunduk ve bundan böyle de hem savunmaya, hem de bu yolda mücadeleye devam edeceğiz... Tarihimiz bu ülkenin ve halkın hem vicdanı hem de menfaati ile inatlaşmış örnekler ile dolu ve şimdi bu kişilerin hiçbirinin adı hatırlanmıyor... Ama, Vecihi Hürkuş ile Nuri Demirağ hâlâ gönüllerde...