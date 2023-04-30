İki kardeşin bulunduğu araç takla attı! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti





SÜRÜCÜ YARALANDI, 15 YAŞINDAKİ KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında yaralanan sürücü Mehmet Anıl Patpat'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken araçta bulunan 15 yaşındaki kardeşi Tuana Patpat'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.