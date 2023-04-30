İşte HDP’nin kanlı yüzü

Halkların Demokrasi Partisi (HDP), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran CHP, ortağını aklama telaşına girdi.Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasının yanı sıra, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile meslekten men veya ihraç edilenlerin de haklarının iade edileceğini söyledi. Bunun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım" dedi. SABAH, CHP'nin aklamaya çalıştığı HDP'nin kanlı terör örgütü PKK'yla bağlantılarını derledi.Bu halkı için 14 yıldır İmralı'da bir beton çukurda direnen Kürt halk önderinin posterini Kürdistan'a asamayacaklar da nereye asacaklar? Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini...Biz PKK'yı silahlı halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Bizim bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı.HDP'nin çağrısıyla başlayan Kobani olaylarında 37 kişi vahşice öldürüldü, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve işyeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.Cevizli Jandarma Karakolu'na 2016'da düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu, bir vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 16'sı sivil 40 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan 8 ton bomba yüklü kamyonun HDP'li Mardin Mazıdağı Belediyesi'ne ait olduğu belirlendi.Şırnak Cizre'de Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne düzenlenen ve 12 polisin şehit olduğu, 86 kişinin yaralandığı 10 ton patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen bombalı saldırıda, Şırnak Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu kullanıldı.Şırnak'ın Silopi ve Varto ilçelerinde güvenlik güçlerinin mahallelere girmesini engellemek için belediyelere ait iş makineleriyle çukur kazıldı.