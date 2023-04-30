Kılıçdaroğlu mezhep tahrikçiliğine saptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı seçim mitinglerinin dünkü bölümünde Eskişehir ve Kütahya'da partililere seslendi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi çıkışına ilişkin, "Etnik ve mezhep temelli siyaset çok tehlikelidir. Sonu uçurum olan bu yoldan derhal dönmelidir" diyen Bahçeli şunları söyledi:Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bu ittifakın yanında konuşlanan çıkarcıların korkuya kapıldığını, uykularının kaçtığını görüyoruz. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu defa MHP diyelim. İyi Parti'ye oy veren kardeşlerim, sıcacık kucaklaşmamızla buzları eritip üç hilal etrafında buluşalım.Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının dürüstlüğü yoktur. Kılıçdaroğlu, etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır. Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi ağır bir bühtan ve hıyanettir. Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağ ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim, Türk milletinin şerefli mensuplarıdır.Kılıçdaroğlu'nun etnik ve mezhep temelli kimlik siyaseti çok tehlikelidir. Sonu uçurum olan bu yoldan derhal dönmelidir. Geçtiğimiz günlerde ilk kez Alevi olduğunu itiraf etti. Ancak bugüne kadar niye konuşmadığını, 14 Mayıs'a yaklaşırken neden bu açıklamaya gerek duyduğunu da kararlılıkla sorarız. Biz Hüseyni ahlakla bezenmiş kutlu bir hareketiz.Yezid'le kazanmaktansa Hüseyin'le şehadete de talip oluruz. Fakat mezhepçiliği, etnikçiliği milletimiz ve ülkemiz için korkunç bir tehdit olarak görürüz. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği samimi değildir. Bu kapsamda hiçbir uzlaşmaya bugüne kadar yanaşmamıştır.Cemevi inanç ve kültür hayatımızın vazgeçilemez bir gerçeğidir.(Kılıçdaroğlu) 14 Mayıs'tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer de evin olacak.Zillet ittifakı paydasında buluşan partilerin hepsinin ağzı PKK ağzıdır. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. HDP'li Buldan neyi söylüyorsa İyi Parti Başkanı onu iddia etmektedir.Bunlar menfur emel birliği içindedir. Alçak hedef sahipleri aklını başına alsın, Türk ile Kürt kardeştir, bölücü ve şifreli mesajlarla ayırmak isteyenler kalleştir.'Toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla, bizden farklı düşünenlerle sağlıklı bir ilişki kurmak zorundayız' diyen Anayasa Mahkemesi (AYM) neyi kastetmiştir. AYM Başkanı'nın haddini çok net şekilde aştığını düşünüyoruz. AYM'nin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz.Kandil'e yuvalanmış PKK terör örgütünün elebaşları Kılıçdaroğlu'na aleni destek açıklaması yapıyor. Türkiye'den ve Türk milletinden intikam almak için fırsat kollayan ne kadar Türk düşmanı varsa aynı kuyrukta sıraya giriyor. Bugünkü CHP yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmamıştır. O halde Mustafa Kemal diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket'tir.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geride kalan yaklaşık beş yıllık uygulama döneminde, Cumhur İttifakı olarak kronik sorunlara neşter vurduk. Çözümsüz gibi duran tüm sorunları çözmeyi başardık. Asgari ücretten vergi alınmayacağını, çalışanlarımızın ücretlerinde asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakacağımızı taahhüt ettik, gerçekleşti. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetini gidereceğimizi taahhüt ettik, gerçekleşti. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde milletimize 100 sözümüz vardır ve hepsini de gerçekleştirmeye kararlıyız.