Muharrem İnce’den CHP’ye ağır gönderme! FETÖ’cü trollere dikkat çekti: Tek dertleri memleketi peşkeş çekmek

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde. Siz oy vereceksiniz, onlar seçilecek. Pazartesi günü CHP'yi terk edecekler. Sonucu ne olursa olsun 6 ay sonra 85 milyon Muharrem İnce haklıymış diyecek. "dedi.

İnce, "Bu PKK'lılar, FETÖ'cüler, Hizbullahçılar, teröristler bana neden saldırıyor? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Bu yola çıkarken bunların olacağını biliyorduk. İftiraların atılacağını, sahte belgelerin düzenleneceğini biliyorduk." ifadelerini kullandı.