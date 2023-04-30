Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV Avrupa canlı yayınında gündeme dair kritik açıklamalarda bulunurken terörle mücadeleye ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
MİT'TEN NOKTA OPERASYON
DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen bir operasyonu ilk kez açıklayan Başkan Erdoğan, "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi | Video
"AYRIM YAPMADAN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
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