Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi
Giriş Tarihi: 30.4.2023 23:31 Son Güncelleme: 30.4.2023 23:38

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) dün Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Başkan Erdoğan, terörle mücadelenin süreceğini vurguladı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ’ın sözde liderini etkisiz hale getirdi

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV Avrupa canlı yayınında gündeme dair kritik açıklamalarda bulunurken terörle mücadeleye ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen bir operasyonu ilk kez açıklayan Başkan Erdoğan, "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi | Video

"AYRIM YAPMADAN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi
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