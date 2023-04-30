SON DAKİKA | Binali Yıldırım’dan A Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım A Haber'de Canan Barlas ile Gündem Programına konuk oldu. Gazetecilerin sorunularını yanıtlayan Yıldırım, CHP ile HDP'nin işbirliğine tepki göstererek "Bu seçimde ilk defa FETÖ-PKK'yı meşrulaştırmaya çalışıyorlar." dedi.

AHaber CANLI YAYIN

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

HDP açık açık diyor ki '14 Mayıs bir milattır, APO çıkacak, kapılar kırılacak, SİHA'lar üzerimizden çekilecek, eyalet sistemi konuşulacak, 100 yıl Cumhuriyet değişecek.' Her şey söyleniyor. Millet İttifakı bunlara hiçbir tepki göstermiyor. Bu seçimde ilk defa FETÖ-PKK'yı meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

Bizden eski zamanlardaki gibi 'edilgen olun' diyorlar. 'Biz kararları verelim siz de evet' deyin diyorlar. Tayyip Erdoğan bunu yapmaz. Biz kimseden emir almayız. Onlar için can sıkan bir lider var O da Başkan Erdoğan'dır.

"PUTİN VE BAŞKAN ERDOĞAN OYUNA GELMEDİ"

(Batı ve ABD) Biz yerli vesayet ortaklarını devre dışı bırakınca FETÖ'cülerin önü açıldı. Ardından 17-25 Aralık Gezi olayları vs… geldi. Bizim şeytan taşlamaktan arda kalan bölümde hizmet yapma fırsatı kaldı. Ve diyorlar ki; 'İtaat artı kardeşim Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar diğer bölgelerdeki konularla ilgilenmeyin' diyorlar. 'Biz sömürüyoruz' diyorlar! 'Niye ses çıkarıyorsunuz' diyorlar.

(Ukrayna Rusya savaşı) Putin ve Başkan Erdoğan oyuna gelmedi. Dostluk ve ikili ilişkiler sayesinde işler yoluna konuldu. Aksi halde burada mesafe almamız kolay olmazdı.

Milletimiz herkesi dinliyor. Aklıselim galip gelecek. Bölgemizin karşı karşıya geleceği tehditler değerlendirilecek ve ona göre hak karar verecek. Okyanus ötesinden Kandil'den gelen talimatla halk karar vermez. Bu millet onları kirli emellerine izin vermez. Seçimin farklılığını milletin davranışı ile ilgili söylemiyorum. Seçime burnunu sokanlar için değerlendirdi. Yoksa seçim yine aynı seçim. Biz zor şartlarda seçime giriyoruz. Pandemide (Kovid-19) tedarik sistemi bozuldu. Arz talep dengesi kayboldu. Bu sefer bu bitti ve Rusya-Ukrayna Savaşı oldu. Ve durumdan da en çok biz zarar gördük. Enflasyon yükseldi. Biz olağan üstü bir gayretle insanlarımızın sıkıntılarını hafifletecek kararlar aldık. Şimdi gün Türkiye'ye geleceğimize sahip çıkma günüdür.

AYRINTILAR BİRAZDAN...