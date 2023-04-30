TEKNOFEST’in 4. gününde muhteşem kalabalık! Sabahın ilk saatlerinde on binler akın etti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor. Birçok yeniliğin ve buluşun vatandaşlara sergilendiği fuarda, Türkiye'nin dev projeleri de ziyaretçileri ile buluşuyor. Festivalin 4. Gününde onbinlerce vatandaş sabahın ilk saatlerinde alana girmek için sıraya girdi. Alan girişince dahi metrelerce kuyruk oluştu.