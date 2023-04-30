Haberler Gündem Haberleri TEKNOFEST’in 4. gününde muhteşem kalabalık! Sabahın ilk saatlerinde on binler akın etti
Giriş Tarihi: 30.4.2023 12:06

TEKNOFEST’in 4. gününde muhteşem kalabalık! Sabahın ilk saatlerinde on binler akın etti

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
TEKNOFEST’in 4. gününde muhteşem kalabalık! Sabahın ilk saatlerinde on binler akın etti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor. Birçok yeniliğin ve buluşun vatandaşlara sergilendiği fuarda, Türkiye'nin dev projeleri de ziyaretçileri ile buluşuyor. Festivalin 4. Gününde onbinlerce vatandaş sabahın ilk saatlerinde alana girmek için sıraya girdi. Alan girişince dahi metrelerce kuyruk oluştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
TEKNOFEST’in 4. gününde muhteşem kalabalık! Sabahın ilk saatlerinde on binler akın etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA