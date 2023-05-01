1 Mayıs’ta sendikalar Taksim’de çelenk bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim'e ilk olarak DİSK üyeleri geldi. DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, yönetim kuruluyla birlikte Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü. Çerkezoğlu burada yaptığı basın açıklamasında bütün işçi sınıfının bayramını kutladığını belirterek, "Bugün işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Bugün sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında, beş kıtada işçi sınıfı, bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, kendi talepleriyle, kendi mücadele hedefleriyle alanlarda. Yılın 364 günü işçiler, bir gün, 1 Mayıs günü yaşadığımız bu sisteme, bu düzene karşı itirazlarımızı, hedeflerimizi, gelecek dünya düşlerimizi ifade etmek için alanlarda, meydanlarda buluşuyoruz. Bugün buraya DİSK Yönetim Kurulu olarak geldik, çelengimizi bıraktık. 2 gün önce de anmalarımızı da gerçekleştirdik" dedi.

HAK-İŞ TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı ardından da basın açıklaması yaptı. Ardından, HAK-İŞ adına, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanvekili Avukat Mehmet Ali Kayabaşı "Maalesef 6 Şubat tarihinde meydana gelen Hatay ve Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi de içerisine alan deprem felaketi nedeniyle bu yıl da yine 1 Mayıs coşkusunu dayanışmaya bırakarak 1 Mayıs'ı Kahramanmaraş merkezde kutlayacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız diyerek, depremden etkilenen kardeşlerimize dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. İnsan onuruna yaraşan, iş, çalışma koşulları ve ücret talep ediyoruz. Emekçilerin enflasyona karşı korunmasını istiyoruz. İşsizlik, yoksulluk ve kayıt dışının son bulmasını istiyoruz" dedi. Sendika üyeleri basın açıklaması sonrasında Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de ölenlerin anısına karanfil bıraktı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Taksim anıtında çelenk koyma töreni devam ederken Türk-İş'e bağlı Toley-İş Sendikası anıta çelenk, Kazancı yokuşunda ölenleri anmak için karanfil bıraktıktan sonra açıklama yapan Cemail Bakındır, "Bu sadece bizlerin değil geleceğimizin çocuklarımızın gençlerimizin bayramı. 1 Mayıs'ı üzüntülü kutluyoruz 11 ilde meydana gelen asrın depreminde hayatını kaybedenlere başsağlığı geride kalanlara ise sağlık diliyoruz. Bu depremde bir çok işçimiz hayatını kaybetti. Geride kalanların yaralarını sarıp İstiklal savaşını nasıl birlikte yaptıysak daha iyi demokrasiyide gelecek neslimiz ve çocuklarımız için istiyoruz. 26 etnik grubun yaşadığı ülkemizin bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Kazandığımız haklarımızı ve emeklerimizden taviz vermeyeceğiz" dedi.