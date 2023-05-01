8 ilde terör operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandı. Operasyonda 6'sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 7 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi. Zanlıların evlerinde, eklentileri ile örgüte eleman temini için kullanıldığı iddia edilen gençlik merkezlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal ile örgüte ait yayın organlarının gazete ve dergileri ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün Yeşil Sol Partiden milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Zanlılar Muslum Koyun'un Eskişehir üçüncü sıra, Burcu Ayyıldız'ın İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra ve Arefe Meryem Yıldırım'ın ise İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan milletvekili adayı gösterildiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.